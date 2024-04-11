Lufthansa повысит зарплаты бортпроводников на 16,5%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Германский авиахолдинг Deutsche Lufthansa достиг соглашения с профсоюзом UFO по вопросу оплаты труда примерно 19 тысячам бортпроводников, сообщила компания.

По условиям этого соглашения Lufthansa повысит оплату труда бортпроводникам на 16,5% в течение ближайших трех лет и выплатит им по 3 тысячи евро в качестве компенсации за инфляцию.

Соглашение рассчитано на период как минимум до конца 2026 года. Переговоры по нему продолжались пять месяцев.