В Минфине не исключают возможности обмена заблокированных активов

В ведомстве предупреждают, что это технически сложнее обмена ценных бумаг

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минфин в целом не исключает возможности рассмотреть обмен заблокированных активов на активы после реализации первого этапа обмена на рубли на счетах типа "С", однако считает эту схему технически более сложной, отмечая также возможные политические риски, сообщил телеканалу РБК замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения навеса потом ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом говорить о следующих каких-то шагах", - сказал он.

Помимо того, что эта схема технически более сложная, по его словам, есть также и "политические моменты".

"Западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры", - сказал он.

"В целом мы настроены конструктивно, мы готовы отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос, не исключает ли возможность обмена активов на активы в перспективе, он сказал: "Не исключаем".

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД). В список вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibaba, Baidu Inc. и др.

Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, с 25 марта начала принимать заявки для участия в этой процедуре российских инвесторов. Прием должен завершиться 8 мая.

Российские инвесторы могут подать заявки на продажу заблокированных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Комиссии или другие платежи с продавцов взиматься не будут.

Нерезиденты смогут выкупить эти бумаги за счет средств на своих счетах типа "C". Планируется, что их заявки будут приниматься с 3 июня до 5 июля, а расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

"Инвестиционная палата" сообщила, что видит заинтересованность со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.