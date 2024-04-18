Сооснователь WeWork Нойманн готов предложить за нее на 10% больше конкурентов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сооснователь и бывший глава американского оператора коворкингового сервиса WeWork Inc. Адам Нойманн предпринял новую попытку вернуть контроль над компанией, пишет Financial Times.

Компания Нойманна Flow и ее финансовые партнеры готовы перебить любое предложение о продаже, которое получила WeWork, на 10%, заявил газете юрист Алекс Спиро, представляющий интересы Flow. По его словам, Flow сможет провести due diligence сделки за две недели после подписания соглашения о конфиденциальности.

"Мы регулярно получаем сигналы заинтересованности со стороны третьих лиц, - говорил в марте представитель WeWork. - Наш совет директоров и советники рассматривают такие обращения, чтобы убедиться, что мы всегда действуем в наилучших долгосрочных интересах компании".

WeWork в ноябре прошлого года объявила о своей несостоятельности и намерении провести реорганизацию, чтобы улучшить структуру капитала. Компания подала иск в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Сейчас у компании заканчиваются средства, ей нужно еще $400 млн для успешного выхода из процедуры банкротства, сообщили FT информированные источники. В начале апреля она заявляла, что рассчитывает выйти из банкротства до конца мая.

Требуемая сумма не определена окончательно, но если WeWork не удастся привлечь новый капитал, ей придется переключиться на вариант с продажей, сказал один из источников. При этом проведение аукциона будет рассматриваться в последнюю очередь, отметил другой источник.

WeWork обсуждает привлечение финансирования с существующими кредиторами, включая японский конгломерат SoftBank и американскую компанию Yardi Systems из сферы технологий для сектора недвижимости, приводит издание слова представителя WeWork.

Ранее Flow направила заявку на покупку WeWork примерно за $600 млн.

Нойманн покинул пост главы WeWork в 2019 году на фоне растущего долга и неудачных попыток провести первичное размещение акций. Компания вышла на биржу через слияние со SPAC в 2021 году, получив оценку стоимости $9 млрд. На пике инвесторы оценивали компанию в $47 млрд.