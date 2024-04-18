Space 1 консолидировал 100% сети коворкингов российского WeWork

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Бренд сервисных офисов Space 1 стал владельцем 100% акций ООО "ВИВОРК РУС", соответствующая запись от 16 апреля внесена в ЕГРЮЛ. 100% доли в компании ООО "ВИВОРК РУС" теперь принадлежит ООО "Спейс 1".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 95% компании-покупателя является Петр Букин.

В январе "Ведомости" сообщали, что сеть коворкингов WeWork продает российский бизнес и прекращает операционную деятельность в стране.

Развитием ее проектов займется локальный оператор гибких офисных пространств Space 1.

Space 1 - бренд сервисных офисных пространств, готовых к размещению и адаптируемых под средние и крупные компании. В портфеле Space 1 находится 40 офисов на 35 тысяч кв.м, рассчитанных на 4,5 тысячи рабочих мест.

Как сообщалось, объем рынка гибких офисов в Москве в 2024 году может вырасти на 11%, до 448 тысяч кв.м. "Объем рынка гибких рабочих пространств может вырасти на 46 тысяч кв.м в 2024 году, до 448 тысяч кв.м. Таким образом, ожидается прирост по сравнению с прошлым годом на 11%", - говорилось в прогнозе по Москве компании Commonwealth Partnership (CMWP).

Общая площадь пространств, ввод которых ожидается в этом году, составляет 184 тысячи "квадратов", из них 85% - built-to-suit.

В прошлом год объем гибких офисов достиг 402 тысяч кв.м, что всего на 2,3% больше, чем в 2022 году.