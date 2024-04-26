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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Лавров заявил об интересе России к освоению месторождений лития в Боливии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в промышленном освоении месторождений лития в Боливии, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Москве с министром иностранных дел Боливии Селиндой Соса Лунда.

"В качестве безусловно перспективного направления мы рассматриваем разработку промышленного освоения боливийских литиевых месторождений", - сказал он.

По его словам, министры на этой встрече "много говорили о том, какие дополнительные шаги нужно предпринять, чтобы найти решение, отвечающее интересам наших стран, отражающих баланс этих интересов, в том числе с учетом тех инициатив, которые боливийская сторона, в свою очередь, выдвинула в сферах энергетики и поставок продукции сельского хозяйства".

Лавров подчеркнул, что в энергетике имеются "существенные возможности" сотрудничества между Россией и Боливией.

Министр напомнил, что российский "Газпром" осуществляет в Боливии совместную разработку месторождений, а госкорпорация "Росатом" реализует проект по сооружению в Боливии уникального для всей Латинской Америки Центра ядерных исследований.

МИД Сергей Лавров Росатом Газпром Боливия Селинда Соса Лунда
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