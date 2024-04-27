Россия в I квартале снизила производство яиц на 2,1%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в первом квартале этого года произвели 10,8 млрд яиц, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В марте в годовом выражении производство снизилось на 2,3%, до 3,8 млрд штук, но по сравнению с февралем этого года выросло на 15,7%.

Производство скота и птицы (на убой, в живом весе), в январе-марте составило 3,9 млн тонн, что на 2,5% больше прошлогоднего. В марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 1,5%, до 1,3 млн тонн, по сравнению с февралем этого года - на 6,1%.

Молока в первом квартале было произведено 7,5 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте производство составило 2,7 млн тонн, что на 1,3% больше, чем годом ранее. По сравнению с февралем производство выросло на 14,7%.

В сельхозорганизациях в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,2%, до 1 млн 155,8 тыс. тонн. По сравнению с февралем рост составил 5,9%. В том числе производство крупного рогатого скота в марте в годовом выражении выросло на 5,7%, до 98,7 тыс. тонн, в месячном - на 3,5%, свиней - на 6%, до 493,8 тыс. тонн (по сравнению с февралем - на 6,7%). Птицы выращено 559,7 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в марте прошлого года. По сравнению с февралем этого года рост составил 5,6%.

По данным Росстата, на конец марта поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 17,3 млн голов (на 2,8% меньше, чем год назад), из него коров - 7,5 млн голов (на 2,6% меньше). Поголовье свиней составило 29,2 млн (на 3,2% больше), овец и коз - 20,6 млн (на 2,8% меньше), птицы - 548,4 млн голов (на 1,9% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,3% поголовья крупного рогатого скота, 5,9% - свиней, 45% - овец и коз (на конец марта 2023 года - соответственно 38,6%, 6,5%, 45,3%).

В сельхозорганизациях на конец марта в годовом выражении поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,7%, коров - на 2,8%, овец и коз - на 3,6%, птицы - на 1,6%, поголовье свиней выросло на 4%.