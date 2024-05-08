В Думе доработали законопроект об упрощенной идентификации через поручительство

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию.

Законопроект № 455930-8 в октябре внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина. Сейчас там закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить: банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Между тем, как уточняется в пояснительных материалах, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию, это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.

В принятом в первом чтении законопроекте говорилось, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющие в соответствии с "антиотмывочным" законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство со стороны кредитных организаций. В доработанной ко второму чтению версии говорится, что физические лица вправе направлять сведения для проведения упрощенной идентификации в том числе и в электронном виде.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.