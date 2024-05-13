Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Реконструкция кубического миллиметра коры человеческого мозга, смерть американца с пересаженной ГМ-почкой свиньи, а также пение амадин с поврежденными нейронами

Зебровая амадина Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые реконструировали кубический миллиметр височной коры человеческого мозга с петавоксельным разрешением. Исследователи отсканировали образец мозговой ткани методом высокопроизводительной электронной микроскопии серийных срезов и обработали алгоритмами машинного обучения, чтобы идентифицировать все нейроны, глию, сосуды и архитектуру синаптических связей. Полученный датасет размером 1,4 петабайта содержит информацию о примерно 57 тысячах клеток, 230 миллиметрах сосудов и 150 миллионах синапсов.

- В США первый живой пациент, которому пересадили генно-модифицированную свиную почку, умер 11 мая. Трансплантацию Ричарду Слейману провели в марте, до этого случая свиные ГМ-почки пересаживали только пациентам со смертью головного мозга. В апреле его выписали домой. Мужчина получал иммуносупрессивную терапию и экспериментальный препарат тегопрубарт. Причина смерти пока не установлена, но, по словам врачей больницы, она не связана с пересадкой.

- Французские ученые проанализировали данные всех детей, родившихся в стране за 12 лет, и не нашли существенной связи риска онкозаболеваний с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО или ИКСИ).

- Наблюдение за температурой поверхности Земли показало, что охлаждение, которое способен дать молодой лес, намного слабее нагрева, который произойдет после вырубки. Как выяснилось, после вырубок температура поверхности растет в среднем примерно на 0,5 градуса Цельсия, а после озеленения снижается лишь на 0,1 градуса. Так что для охлаждения климата тропические леса лучше не трогать.

- Инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил самые надежные свидетельства наличия атмосферы у скалистой экзопланеты на текущий момент. Ученые анализировали данные наблюдений за экзопланетой во время двух вторичных затмений в 2022 и 2023 годах. Телескоп обнаружил вторичную атмосферу у горячей суперземли 55 Рака е, связанную с океаном магмы. Радиус 55 Рака е – 1,95 радиуса Земли, масса составляет 8,8 массы Земли и орбитальный период у нее – 0,7 дня. Это самая близкая из пяти экзопланет к родительской звезде К-типа, находящейся в 41 световом годе от Солнца.

- Ученые впервые с помощью томографии исследовали голову Толлундского человека. Это одна из самых известных болотных мумий, которую в 1950 году нашли в торфянике у датского города Силькеборг. На получившихся изображениях исследователи смогли увидеть, что у 2400-летнего мужчины хорошо сохранился головной мозг, а также правый глаз вместе со зрительным нервом. Ранее было известно, что мужчине примерно 30-40 лет, он умер около 405–380 годов до нашей эры. Его задушили или повесили, после чего его тело отнесли в болото.

- Google DeepMind и Isomorphic Labs разработали новую версию нейросети для определения структуры белков – AlphaFold 3. Она стала первой моделью, превзошедшей физические методы исследования. Возможности новой модели включают предсказание структуры сложных комплексов, содержащих белки, нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, ионы и модифицированные остатки. Между тем новая версия модели на основе машинного обучения работает на сервере с квотой и не разрешает изучать потенциальные лекарства.

- Похоже, что астрономы нашли потенциальное объяснение природы загадочных космических "орков" – эти структуры могут рождаться в ходе определенных слияний галактик в группах. "Орки" (Odd Radio Circles или сокращенно ORCs) были выделены как отдельные объекты в космосе в 2020 году в данных радиообзора неба телескопом ASKAP, восемь из них обладают оптическими аналогами в виде эллиптических галактик. Астрономы предположили, что "орк" в системе галактик "Клеверный лист" возник из-за ударных волн от слияний галактик и повторного ускорения заряженных частиц, что может объяснить природу других подобных структур.

- Австралийские химики ускорили приготовление колд-брю с нескольких часов до трех минут, встроив в кофемашину ультразвуковой генератор. Такой кофе содержит больше кофеина и жирных кислот, придающих ему вкус и аромат. Колд-брю – один из методов приготовления кофе, который использует холодную воду вместо горячей. Такой кофе содержит больше кофеина и жирных кислот, придающих ему вкус и аромат.

- Зебровые амадины заново научились петь после необратимого повреждения нейронов. Американские ученые заблокировали активность большей части возбуждающих нейронов, участвующих в пении. Тем не менее через две недели песни птиц восстановились даже при отсутствии тренировок. Восстановление сопровождалось усилением возбуждающего воздействия на соседние неповрежденные нейроны в той же области мозга. Таким образом, молчащие нейроны смогли взять на себя функции поврежденных.