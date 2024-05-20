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Индии нужно создать 115 млн рабочих мест к 2030 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Индии необходимо создать 115 млн новых рабочих мест к 2030 году по мере роста численности рабочей силы, подсчитала старший экономист Natixis SA Чинь Нгуен. Об этом сообщает Bloomberg.

В пересчете на год прирост должен составлять около 16,5 млн рабочих мест по сравнению с 12,4 млн за последние десять лет.

Индийская экономика, как ожидается, вырастет более чем на 7% в текущем году, быстрее всех ведущих экономик мира, но этого не хватает для создания достаточного числа рабочих мест для 1,4-миллиардного населения. По мнению Нгуен, для обеспечения дальнейшего роста Индии нужно активнее повышать занятость в сфере услуг и в промышленности.

При этом индийский сектор услуг, на который приходится более половины ВВП страны, имеет ограниченные возможности с точки зрения численности персонала и качества рабочей силы. Как следствие, Индия может сделать ставку на производственный сектор и привлечь фирмы и страны, активно стремящиеся к диверсификации цепочки поставок, добавила она.

Индия Natixis SA Чинь Нгуен
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