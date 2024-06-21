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Суд РФ запретил JPMorgan инициировать за рубежом иски против ВТБ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase & Co. инициировать и продолжать за пределами РФ разбирательства против ВТБ, связанные с причинением вреда российскому госбанку в результате блокировки денежных средств, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Это дело рассматривается параллельно с другим иском к структурам JPMorgan, в рамках которого ВТБ оспаривает блокировку средств в объеме около $440 млн на корреспондентском счете в американском банке.

JPMorgan также подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, JPMorgan заявил, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" его соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США заявил, что американское законодательство запрещает ему выплачивать $439,5 млн, и ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на его активы за рубежом.

ВТБ в свою очередь подал в российский суд встречный иск о запрете JPMorgan вести параллельный судебный процесс, который российский суд 21 июня полностью удовлетворил. В своем ходатайстве ВТБ просил обязать JPMorgan в течение двух недель с момента вступления в законную силу определения суда прекратить разбирательство, инициированное в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка против банка РФ. За нарушение судебного запрета американский банк должен выплатить в пользу ВТБ $439,5 млн.

JPMorgan ВТБ США
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