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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале упали на 19,9%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-феврале 2024 года уменьшился на 19,9% относительно того же периода прошлого года и составил 215,1 млрд юаней ($30 млрд), по данным министерства торговли страны.

В том числе приток иностранных инвестиций в высокотехнологичном секторе повысился на 10,1% - до 28,27 млрд юаней.

За два месяца в стране было зарегистрировано 7,16 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 34,9% больше показателя за январь-февраль 2023 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

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"Рост на 34,9% является самым высоким за последние пять лет. Это говорит о том, что транснациональные корпорации по-прежнему с оптимизмом относятся к возможностям развития китайского рынка, - заявил представитель министерства агентству. - Несмотря на сокращение объема фактически использованных ПИИ за первые два месяца, это третий по величине показатель за последние десять лет".

ПИИ Франции в КНР в январе-феврале выросли в 6,9 раза в годовом выражении, Испании - в пять раз, Германии - в 2,4 раза.

"В настоящее время благоприятные факторы для привлечения иностранных инвестиций в Китай перевешивают неблагоприятные, а перспективы инвестирования по-прежнему остаются блестящими", - добавил представитель министерства.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.

Китай КНР
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