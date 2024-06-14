Для усиления калининградской грузовой линии тестируют еще одно судно

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Универсальный сухогруз "Спарта IV" вышел на морскую грузовую линию между Калининградской и Ленинградской областями. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (владелец судна и оператор линии).

"Калининградская линия в очередной раз усилена нашим судном. Для этого сухогруз "Спарта IV" был переведен из бассейна Черного моря на Балтику. С начала июня он уже выполнил два тестовых кругорейса на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, перевезя в общей сложности 1,5 тыс. тонн грузов", - сказали в пресс-службе.

"Спарта IV" имеет два грузовых трюма и способна принять 630 контейнеров, в том числе 44 рефрижераторного типа. Два грузовых крана грузоподъемностью 55 тонн каждый позволяют осуществлять оперативную грузообработку.

Сухогруз построен в 2018 году, скорость – до 14 узлов. Он предназначен для доставки генеральных, контейнерных и навалочных грузов, а также скоропортящихся продуктов, автомобилей при помощи вертикальной погрузки, тяжеловесной строительной техники, опасных и негабаритных грузов.

"Однако сегодня речь не идет о регулярных рейсах нового сухогруза. Специалисты "Оборонлогистики" изучают рынок грузоперевозок на калининградской линии с учетом того, что в мае на Балтику было переведено другое судно компании Ursa Major ("Большая медведица") класса ro-ro/lo-lo. Оно также совершило два тестовых кругорейса. Выбирается оптимальный экономический вариант использования судов компании", - отметили в пресс-службе.

На начало июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 28 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.