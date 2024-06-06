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Производитель электромобилей NIO увеличил квартальный чистый убыток на 8%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO в первом квартале 2024 года увеличил чистый убыток на 8%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогнозов аналитиков.

В январе-марте чистый убыток компании составил 5,25 млрд юаней ($727,2 млн) против 4,86 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. В расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) убыток сократился до 2,57 юаня с 2,91 юаня из-за роста количества бумаг в обращении на 24%.

Скорректированный убыток в отчетный период составил 2,39 юаня на ADS. Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали его в 2,2 юаня.

Квартальная выручка компании снизилась на 7,2% - до 9,91 млрд юаней ($1,37 млрд). Консенсус-прогноз предполагал 10,43 млрд юаней.

Продажи автомобилей NIO в первом квартале уменьшились на 3,2% - до 30 053 штук.

Согласно прогнозу автопроизводителя, во втором квартале выручка будет находиться в диапазоне 16,59-17,14 млрд юаней. Аналитики ожидают 14,88 млрд юаней.

Компания прогнозирует, что поставки в апреле-июне составят 54-56 тысяч электромобилей, что будет на 130-138% выше прошлогоднего показателя.

NIO Китай
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