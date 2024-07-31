Квартальная выручка УК сети клиник "Мать и дитя" выросла на 22,1%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") во II квартале 2024 составила 8,1 млрд рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Рост выручки в компании, в первую очередь, связывают с увеличением доходов от посещений и стационарного лечения, а также с существенным ростом показателей по родам.

Выручка московских госпиталей во II квартале увеличилась на 27,9% - до 3,97 млрд рублей. Рост произошел благодаря увеличению объема оказанной помощи в условиях стационаров по направлениям гинекологии, онкологии, неврологии, педиатрии, травматологии и нейрохирургии, а также росту числа родов и среднего чека по данному направлению;

Выручка региональных госпиталей выросла на 15,7% и составила 2,16 млрд рублей благодаря успешным результатам работы госпиталей Новосибирска, Тюмени и Самары, а также госпиталя в Уфе.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области составила 777 млн рублей, увеличившись на 8,1%. Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 26% - до 1,2 млрд рублей.

Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 июня 2024 года составил 1,3 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с показателем на 31 марта.

Чистая денежная позиция на балансе компании по состоянию на 30 июня 2024 года составила 13,3 млрд рублей. После отчетного периода, в начале июля 2024 года, на выплату дивидендов было направлено 10,6 млрд рублей.

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