Торги акциями МДМГ на "Мосбирже" начнутся 17 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 17 июня начнет торги обыкновенными акциями МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщила пресс-служба площадки.

"Мосбиржа" остановила торги глобальными депозитарными расписками (GDR) MD Medical Group 25 мая в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

MD Medical Group в конце мая завершила редомициляцию в Россию. Компания зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве международной компании публичного акционерного общества "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп").