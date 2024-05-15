"Мосбиржа" 25 мая приостановит торги расписками MDMG в связи с редомициляцией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Мосбиржа" 25 мая приостановит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, сообщила пресс-служба биржи.

В период с 16 по 23 мая допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB - 22 мая). С 16 мая допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно; 24 мая допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0.

Акционеры MDMG в августе 2023 года одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на САР острова Октябрьский. После редомициляции в САР компания будет называться "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс". Уставный капитал МКПАО будет номинирован в рублях, составлять 538 550 161,7 рубля и состоять из 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рубля каждая.

В середине апреля 2024 года MDMG сообщила, что получила согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности компании вне страны в рамках процесса редомициляции в Россию. Компания предоставила комплект документов на регистрацию в САР в качестве МКПАО "МД Медикал Груп".

После регистрации МКПАО в России расписки компании будут конвертированы в акции МКПАО.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и главе компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов России.