Суд обязал "Равис" по иску нового совладельца провести повторное годовое собрание акционеров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования "Уральской агропромышленной группы" (УАГ), нового совладельца агрохолдинга "Равис" (крупный производитель и переработчик мяса птицы на Урале), провести повторное годовое собрание акционеров головной компании агрохолдинга - АО "Равис - птицефабрика Сосновская", сообщила пресс-служба суда.

Соответствующее решение было принято 19 сентября.

Повторное годовое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения по этому делу. В его повестку должны быть включены вопросы, касающиеся утверждения годовой отчетной документации, определения количественного состава совета директоров, ревизионной и счетной комиссии, избрания их участников, а также утверждения положений о работе этих структур.

Исполнение решения о проведении повторного годового собрания акционеров суд возложил на УАГ.

Кроме того, в картотеке арбитражных дел говорится, что 18 сентября Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск УАГ о включении его кандидатов в совет директоров в списки для голосования на предстоящем годовом собрании акционеров.

В частности, суд обязал АО включить в такой список Татьяну Аникину, Александра Засыпкина, Алексея Старкова, Анну Чагину, а также Ивана Косилова, сына экс-акционера "Рависа" Андрея Косилова, который ранее продал свою долю УАГ.

Как сообщалось, УАГ в конце 2023 года стала владельцем более 40% акций АО "Равис - птицефабрика Сосновская", ранее принадлежавших Косилову. Сделка стала предметом серии исков между АО, его новым и прежними акционерами. В рамках одного из таких споров представитель "Рависа" заявил суду, что новый акционер хоть и носит название "Уральская агропромышленная группа", но к известному производителю и переработчику мяса отношения не имеет. В "Уральской агропромышленной группе" (ООО "Уралагрогрупп", управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт") эту информацию опровергли.

В рамках судебных заседаний стало известно, что УАГ заплатил Косилову за долю в "Рависе" 750 млн рублей четырьмя платежами. При этом последний платеж был совершен в конце июня за исключением 49 млн рублей, которые были арестованы приставами в качестве обеспечения по гражданскому иску к Косилову семьей девушки, ранее пострадавшей в ДТП с его участием.

По данным сторон, УАГ по договору мены получила 2 акции АО "Равис - птицефабрика Сосновская", затем, став акционером, заключила договор купли-продажи с экс-мажоритарием агрохолдинга Косиловым. По мнению представителя АО, такая конструкция позволила новому акционеру совершить сделку в обход преимущественного права, которым обладали другие совладельцы АО.

Также сообщалось, что в конце августа один из ключевых исков – о признании сделки купли-продажи доли в "Рависе" недействительной и переводе прав по ней на АО – суд первой инстанции отклонил. Представители "Рависа" заявляли о намерении оспорить это решение.

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Компания входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.