Рябков предложил выбросить на свалку истории принятые в Бюргенштоке и Копенгагене решения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия не потерпит попыток что-то навязать в ультимативной форме в сфере украинского урегулирования, решения саммита в Бюргенштоке и конференции в Копенгагене необходимо выбросить на свалку истории, заявил журналу "Международная жизнь замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Президент РФ не оставил никаких сомнений в том, что мы готовы вести соответствующую работу и переговоры, и мы приветствуем усилия тех, кто себя видит в качестве посредников или тех, кто помогает переговорному процессу, но при понимании, что эти усилия приведут, во-первых, к пересмотру Киевом его абсолютно нереалистичной, деструктивной позиции об отказе от переговоров с Москвой. Во-вторых, приведут к отказу от попыток навязать что-то Москве, тем более в ультимативной форме, как это пытаются предпринять на протяжении последнего времени и американцы, и другие западники, со своими копенгагенскими, бюргенштокскими форматами. Все это должно быть отправлено на свалку истории", - сказал он.

По словам замминистра, пока "нагнетание напряженности стало альфой и омегой линии коллективного Запада во главе с США в отношении происходящего на Украине и вокруг нее".

"Она крайне опасна. Логика в том, что эти люди пришли по совершенно не объяснимым для меня причинам к выводу о том, что если продолжать эскалационный курс, то рано или поздно Россия дрогнет и даст задний ход, и это приведет в конечном итоге к нанесению России так называемого стратегического поражения", - отметил Рябков.

Он добавил, что подобная линия Запада - "тревожный очень процесс, мы не имеем аналогов в прошлом".

Как подчеркнул Рябков, "в настоящее время нет основы для разумного политического процесса, происходит военная эскалация, она приобретает все более серьезные формы, она чревата прямым вооруженным столкновением нашей страны с коллективным Западом во главе с США".

По его словам, "с ядерной державой недопустимы подобные игры". "Странно, что в Лондоне, в Вашингтоне, в Париже, где десятилетиями формулировались концептуальные подходы к проблематике сдерживания, включая его ядерный аспект, вдруг это все перечеркнули, забыли и перешли в жанр такой игры в монополию, в геополитическую монополию. Настольная игра - это не то, что мы наблюдаем сегодня. Надо отдавать себе отчет, что кончиться это может очень плохо для игроков", - заключил Сергей Рябков.