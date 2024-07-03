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Греф не видит признаков снижения процентных ставок до IV квартала

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Период высоких процентных ставок пока сохраняется, дальнейшее развитие ситуации можно будет оценить в четвертом квартале, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Все мы хотим, чтобы эта борьба с высокой инфляцией прекратилась как можно скорее. Но, конечно, это будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке цен. Пока признаков снижения ставок нет. Посмотрим, что будет в четвертом квартале", - ответил он на вопрос, как долго мы будем жить в условиях высоких ставок.

Совет директоров Банка России 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России Герман Греф Сбербанк Эльвира Набиуллина
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