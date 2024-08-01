Погрузка на сети РЖД в июле снизилась на 5,6%, грузооборот – на 5,2%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2024 года составила 97,4 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за июль 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 208,6 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,4% и составил 257,3 млрд т-км.

Погрузка за январь-июль 2024 г. составила 697,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле железными дорогами было погружено: каменного угля - 195,3 млн тонн (-5,9% к январю-июлю 2023 г.), кокса - 7 млн тонн (+5,3%), нефти и нефтепродуктов - 121,5 млн тонн (-0,9%), руды железной и марганцевой - 63,5 млн тонн (-4,7%), черных металлов - 37,1 млн тонн (-6,4%), лома черных металлов - 6,7 млн тонн (-11%), химических и минеральных удобрений - 39,5 млн тонн (+8,5%), цемента - 13,9 млн тонн (-3,7%), лесных грузов - 16 млн тонн (-0,6%), зерна - 18 млн тонн (+3,3%), строительных грузов - 67,7 млн тонн (-13,6%), руды цветной и серного сырья - 9,6 млн тонн (-8,4%), химикатов и соды - 12,3 млн тонн (-2,4%), промышленного сырья и формовочных материалов - 19,7 млн тонн (+13,1%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 69,8 млн тонн (+2,1%).

"Сократилось отставание в погрузке нефтяных грузов и железной руды за счёт роста объёма отправок в июле на 0,6% и 2% соответственно. РЖД совместно с нефтяными компаниями, операторами подвижного состава, Минэнерго и координационным центром при правительстве России регулярно проводят оперативные штабы по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов", - отмечают в холдинге.

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 1470,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6% и составил 1819 млрд т-км.