Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Qiwi plc 26 июня получила уведомление Nasdaq о делистинге ее американских депозитарных акций (ADS, каждая представляет одну акцию класса В), группа рассматривает возможность обжаловать это решение, сообщила Qiwi.

Nasdaq в своем уведомлении сослалась на правило листинга 5101, которое позволяет бирже принимать решение о делистинге акций компании на основании любого события, которое делает первоначальный или дальнейший листинг ценных бумаг нецелесообразным или необоснованным по мнению Nasdaq, даже если ценные бумаги соответствуют всем перечисленным критериям для первоначального или дальнейшего листинга.

"Имея вторичный листинг на "Московской бирже", компания также оценивает влияние делистинга Nasdaq на ее листинг на Московской бирже, обдумывает дальнейшие шаги и надлежащим образом объявит о принятых решениях в свое время", - проинформировала Qiwi.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq приостановлены с 28 февраля 2022 года в связи с геополитической ситуацией. Торги ценными бумагами Qiwi на "Московской бирже" продолжаются в обычном режиме.

Bank of New York Mellon в июне уведомил Qiwi, что перестанет быть депозитарием ее программы американских депозитарных расписок (ADR). Банк предложил Qiwi назначить другой банк-депозитарий не позднее 19 августа. Если банк не будет найден, BNY Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления держателей ADR, то есть 18 сентября или позже.

В марте 2023 года Nasdaq уже уведомляла Qiwi о делистинге ее акций. Тогда группа обжаловала это решение, и предполагалось, что она сможет сохранить листинг при разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Затем, в январе 2024 года, в рамках реструктуризации бизнеса Qiwi продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc, сообщала компания.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая), остальные 11,9 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у Киви банка. В банк была введена временная администрация, а затем ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов. В марте агентство подало иск к владельцам банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей. Сроки оплаты оставшихся 11,78 млрд рублей. Qiwi в мае по просьбе покупателя перенесла на три месяца, до 19 августа, поскольку "события в российском бизнесе существенно осложнили его способность своевременно погасить обязательства по второму взносу".

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".