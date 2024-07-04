ВТБ в 2024 году ограничится тремя стратегиями работы с заблокированными активами

Есть и четвертая, но пока ее не будут задействовать

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2024 году ограничится тремя стратегиями работы с заблокированными активами, четвертую стратегию, которая была анонсирована, но детально не раскрывалась, банк применять не планирует, заявил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ подготовил четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, объем которых на конец 2023 года оценивался в 900 млрд рублей. Банк ожидает, что работа с заблокированными активами принесет ему в этом году не менее 108 млрд рублей дополнительной прибыли.

Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона № 292-ФЗ. Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов (она принесет банку прибыль в 16 млрд рублей). Детали четвертой стратегии банк не раскрывал.

"Что представляла собой четвертая стратегия? Мы в момент ее презентации понимали, что в 2024 году может сложиться что-то еще не определенное, и нам нужна была опциональность, то есть какая-то категория "прочее". В тот момент мы думали, что могли бы достичь соглашения с каким-нибудь сильным западным контрагентом, имеющим доступ к OFAC, который мог бы пробить выдачу индивидуальной лицензии на двусторонний обмен или зачет. Речь идет о сильных игроках в Европе и в США, которые могли бы лоббистскими усилиями пробить бюрократию. В Европе сдались первыми, они сказали, что для этого решения нужно решение всех 27 государств ЕС. С наличием антироссийских настроений в ряде стран эта идея отпадает. Но даже в США OFAC не был готов идти навстречу даже не нам, а навстречу своему национальному игроку", - рассказал Пьянов.

"Была идея об обмене в соответствии с указом президента, но это могло спровоцировать акты национализации на той стороне, поэтому этот вариант отпал", - добавил он.

По словам топ-менеджера, с большой вероятностью четвертая стратегия на горизонте 2024 года применяться не будет.

Пьянов также заявил, что ВТБ вряд ли будет участвовать в схеме расчетов с кредиторами британского VTB Capital PLC, которую сейчас разрабатывает внешний управляющий "дочки" ВТБ. В случае одобрения кредиторов, суда и регулирующих органов расчеты будут проводиться через специальный траст.

"Наше понимание, что участие ВТБ в схеме расчетов с кредиторами VTB Capital маловероятно", - сказал Пьянов.