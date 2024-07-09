"Соллерс" планирует перезапустить бывший завод Isuzu в конце 2024 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Производство коммерческих автомобилей на новой платформе на мощностях бывшего ульяновского предприятия японской Isuzu (ныне - ООО "Соллерс Комтранс") должно быть запущено в конце 2024 года, сообщила "Интерфаксу" совладелец группы "Соллерс" Зоя Каика в кулуарах форума-выставки "Иннопром".

"Мы планируем в IV квартале этого года перезапустить производство на ульяновской площадке, где работала в свое время компания "Исузу Рус". Перезапустим там производство грузовых автомобилей, которые по классам и техническим характеристикам являются очень близкими аналогами к той линейке Isuzu, которая выпускалась на российском рынке. Нацеливаемся ровно в те же классы грузоподъемности, в которых присутствовала Isuzu - это среднетоннажные автомобили", - сказала она.

Платформу для линейки транспорта, о которой идет речь, "Соллерсу" предоставит новый азиатский технологический партнер группы.

"Эта платформа впервые выходит на российский рынок, ранее она не была ни в каком виде здесь представлена. Поэтому процесс омологации достаточно долгий. Мы сейчас его финализируем и, думаю, уже в начале осени представим линейку этих автомобилей официально", - добавила Каика.

Бренд Isuzu был официально представлен в России с 2006 года. Завод автопроизводителя в Ульяновске работал с 2012 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Дилерская сеть бренда насчитывала около 100 центров в России, Белоруссии, Армении и Казахстане.

"Соллерс" в 2023 году выкупил российские активы Isuzu после ухода японского автопроизводителя из России. Помимо планируемого перезапуска с новым продуктом выкупленная компания осуществляет поставки запчастей для Isuzu с для выполнения гарантийных обязательств и сервисного обслуживания машин марки.