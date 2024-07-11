Brent подорожала до $85,77 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти утром в четверг после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня.

Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причем снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

"Данные по запасам нефти предполагают рост спроса, что является "бычьим" фактором", - отмечает аналитик NinjaTrader Том Шнайдер.

К 8:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (на 0,8%) - до $85,77 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,42 (на 0,5%) до $85,08 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,66 (на 0,8%) - до $82,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,69 (на 0,9%) до $82,1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тысяч баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики Macquarie ожидали уменьшения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 1,7 млн барреллей.

"Восстановление объемов работ нефтеперерабатывающих заводов на прошлой неделе способствовало сокращению запасов нефти", - полагает главный аналитик по США Kpler Мэтт Смит.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.