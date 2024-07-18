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Делегаты ОПЕК+ не ожидают изменений в плане действий стран альянса

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Члены ОПЕК+ не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса предложит какие-то изменения в политике действий с III квартала, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

Как сообщалось, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать свои ограничения добычи нефти в 2,2 млн б/с, но готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

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Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.

Неназванные делегаты ОПЕК+, опрошенные Bloomberg, не ожидают, что комитет предложит какие-то изменения в предполагаемых действиях.

Агентство отмечает, что фьючерсы на нефть марки Brent вернулись к отметке около $85 за баррель, что ослабило необходимость срочно что-то менять в политике альянса. Это все равно оставит ОПЕК и ее союзникам еще несколько недель на то, чтобы решить, следует ли продолжать наращивание поставок - теоретически до тех пор, пока в начале сентября не будет установлено распределение грузов для клиентов.

"ОПЕК+, скорее всего, подождет и посмотрит, материализуется ли столь ожидаемое повышение спроса этим летом, прежде чем принимать какое-либо решение по добыче. Консенсус в том, что если спрос вырастет во второй половине года, то ОПЕК+ будет иметь возможность сворачивать ограничения, начиная с октября", - считает старший вице-президент консультанта Rystad Energy AS Хорхе Леон.

"Я все еще не думаю, что рынок будет достаточно сильным в течение достаточно долгого времени, чтобы оправдать (поступающие дополнительные - ИФ) значительные объемы ОПЕК", - приводит Bloomberg слова стратега по сырьевым товарам в BNP Paribas Альдо Спаньера.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого "была отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей".

нефть ОПЕК+
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