Число подписчиков Netflix во II квартале увеличилось существенно лучше прогноза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. увеличил число платных подписчиков во втором квартале на 8 млн, сообщила пресс-служба компании.

Роста показателя немного замедлился по сравнению с предыдущим кварталом (+9,32 млн), однако оказался существенно лучше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит (+4,5 млн).

По данным на конец июня число платных подписчиков Netflix составляло 277,65 млн.

Ранее компания объявила, что с 2025 года перестанет публиковать информацию об изменении количества подписчиков, и инвесторам надо сосредоточиться на таких показателях, как выручка и операционная рентабельность. При этом Netflix будет сообщать, если число пользователей достигнет каких-либо знаковых уровней.

Выручка Netflix во втором квартале увеличилась на 17%, до $9,56 млрд по сравнению с $8,19 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагал повышение выручки на 16%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне выросла на 44%, до $2,15 млрд с $1,49 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,88 с $3,29, оказавшись лучше среднего прогноза рынка ($4,74).

Согласно прогнозу Netflix, в третьем квартале ее выручка увеличится на 13,9%, до $9,7 млрд. Аналитики ожидают, что этот показатель составит $9,8 млрд.

Компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере $5,1 на акцию в текущем квартале.

Она также повысила прогноз роста выручки на весь 2024 год до 14,5% с 14%.

С начала 2024 года капитализация Netflix выросла на 32%.