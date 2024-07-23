Энергоблок №2 БелАЭС 26 июля выведут в первый плановый ремонт

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС 26 июля будет выведен в первый планово-предупредительный ремонт, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет перезагружено около 25% тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Оно поставлено на станцию и прошло входной контроль", - говорится в пресс-релизе.

К плановому ремонту будут привлечены белорусские и российские организации.

В Минэнерго пояснили, что ежегодно плановые ремонтные работы проходят на каждом энергоблоке АЭС для подтверждения надежности оборудования и технологических систем в соответствии с международной практикой. Для этого выполняется детальная диагностика, в том числе расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию, суммарно энергоблок выработал 9,2 млрд кВт.ч электроэнергии. В целом с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) БелАЭС произвела 33,1 млрд кВт.ч электроэнергии.