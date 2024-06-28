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НКЦ исполнил обязательства по возврату клиентских долларов и евро, зависших из-за санкций

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) 27 июня исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро, говорится в сообщении Московской биржи.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с МосБиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Мосбиржа 21 июня сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли. Как поясняли в пресс-службе биржи, часть валюты после введения американских санкций оказалась заблокирована, для ее получения участники торгов должны обратиться в OFAC в рамках выданной лицензии.

"В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках", - сказано в сообщении МосБиржи.

Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме, отметила биржа.

Доллары США были конвертированы в рубли, при этом европейская валюта возвращена частично в евро, частично в рублях.

Конвертация долларов США и евро в рубли проведена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

НКЦ НРД США МосБиржа
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