ВТБ заинтересован в выплате дивидендов уже за 2024 год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратегии, четкое понимание будет иметь в феврале-марте 2025 года при презентации отчетности за 2024 год, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году.

"По "дивидендному сюрпризу" мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. (...) Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год", - заявил Пьянов.

Он назвал несколько факторов, которые будут влиять на итоговое решение по выплате дивидендов за 2024 год. Среди негативных факторов: более высокая, чем прогнозировал банк, ключевая ставка, и увеличение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20% до 25%. "По сути, чуть большую долю чистой или доналоговой прибыли мы должны будем отдавать государству. Это также не было предусмотрено нашей стратегией", - отметил топ-менеджер.

В числе позитивных факторов он назвал более высокие темпы роста корпоративного кредитования и более высокую чистую прибыль, продление срока работы банков с заблокированным активами, а также более агрессивную интеграцию дочерних банков.

"Ну и огромная неизвестность связана с влиянием регуляторных новшеств. Наше понимание, что ЦБ, наверное, под влиянием 2022 года, сделал слишком мягкий график восстановления Базельских надбавок. И не желая менять эти договоренности, видя тем не менее более быстрый рост кредитного портфеля во всех сегментах, чем ожидал при (ключевой) ставке 16-18%, будет действовать тоже креативно в других инструментах регулирования: макропруденциальные взвесы, какое-то другое лимитирование роста, лимиты, новое регулирование по иммобилизованным активам, и так далее и тому подобное. Это тоже не учитывается стратегией, это тоже требует ожидания для прояснения, как будет выглядеть регуляторная среда на 2025 год. Для этого мы берем время февраль-март 2025 года, чтобы тогда уже иметь четкую картинку по возможности выплаты дивидендов", - заявил Пьянов.

ВТБ в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 277,1 млрд рублей и повысил прогноз по таргету на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий в 435 млрд рублей.