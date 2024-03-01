Доходность на все типы акций ВТБ при возобновлении выплат дивидендов будет равной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доходность на все типы акций ВТБ при возобновлении выплат дивидендов будет равной, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов на презентации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы.

ВТБ ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

"На трехлетку мы останемся с существующей структурой капитала по двум типам акций. С привилегированными акциями ничего не произойдет. Мы воспринимаем привилегированные акции как часть нашего капитала. И как в прошлом, когда возобновится выплата дивидендов, скорее всего распределение дивидендов будет с одинаковой дивидендной доходностью по всем классам акций. Мы в прошлом пытались вести дискуссии по конвертации или выкупу привилегированных акций, но на следующую трехлетку это не стоит в повестке", - сказал Пьянов.

У ВТБ сложилась ситуация, когда значительная часть капитала банка существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Инвестиционная привлекательность обыкновенных акций от этого страдает, так как инвесторы не понимают условий их выплат по отношению к владельцам привилегированных акций.

ВТБ в конце 2020 года предложил Минфину план постепенного выкупа "префов": в течение 7 лет направлять дивидендные выплаты по "префам" на обратный выкуп этих акций. При этом банк сохранил бы принцип регулярных 50-процентных дивидендных выплат и равной дивидендной доходности. Однако Минфин не устроил этот план, так как ведомство не захотело менять "префы" с фиксированным дивидендным доходом на инструмент с аналогичной доходностью, но ограниченным сроком.

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в федеральный бюджет (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).