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Совместная компания Wildberries и владельца Russ стала соответчиком по иску продавца текстильных изделий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ООО "Домашний стиль", специализирующееся на оптовой торговле текстильными изделиями, подало иск к ООО "Вайлдберриз", а также к ООО "РВБ" – созданной Wildberries и владельцем группы Russ в рамках ранее анонсированного объединения бизнесов.

Иск подан 29 июля на сумму 58 млн рублей, детали спора в карточке дела пока не опубликованы. В пресс-службе Wildberries сообщили "Интерфаксу", что компания пока не получила копию иска и не ознакомилась с ним.

Это первое судебное разбирательство, участником которого стало "РВБ".

"РВБ" зарегистрировано 4 июля. Компания на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное – у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян – гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор". На сегодняшний день "РВБ" принадлежат 27 юрлиц, ранее принадлежавших ООО "Вайлдберриз".

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении, цель которого – "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

"Домашний стиль" учреждено в 2014 году, бенефициаром и гендиректором компании является Екатерина Чернова. Ей также принадлежит ООО "Домашний текстиль". Эти юрлица владеют ООО "Импорт", которому, в свою очередь, принадлежит ООО "Фаворит логистик".

ООО "Импорт" в 2023 году получило 905,5 млн рублей выручки и 2,9 млн рублей чистой прибыли.

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