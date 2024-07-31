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Минэнерго сообщило об увеличении поставок бензина на внутренний рынок в июле на 5%

Экспорт бензина, по данным ведомства, снизился на треть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В июле поставки бензина на внутренний рынок выросли на 5% в годовом исчислении, экспорт снизился на 33%, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на расширенном заседании думского комитета по энергетике.

"Среднесуточная переработка нефти сейчас в России на 4% выше июля прошлого года, несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались в первую половину года (ряд незапланированных выбытий установок на НПЗ). Я говорю сейчас про первичную переработку, она в основном обеспечивается ВИНКами (вертикально интегрированными нефтяными компаниями). По отгрузкам бензина на внутренний рынок мы сейчас находимся на 5% выше июля 2023 года, по дизелю - на 14% выше", - сказал он.

Сорокин напомнил, что 1 августа восстанавливается запрет на экспорт бензина.

"Но экспорт уже в июле был ниже на 33%. По дизелю здесь проблем не наблюдается. По запасам бензина удалось создать прочный хороший резерв - находимся на процент выше, чем в начале лета, хотя традиционно в это время запасы падают. Благодаря рекомендациям, которые Минэнерго дает компаниям, а те их добросовестно исполняют, уровень запасов удается держать высоким", - добавил он.

Также Сорокин сказал, что уже принято принципиальное решение ограничить экспорт бензина из России в сентябре-октябре.

Минэнерго НПЗ Павел Сорокин Госдума ВИНК
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