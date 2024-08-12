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Полугодовая выручка "АЛРОСА" по МСФО составила 179,5 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже, чем годом ранее, говорится в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной 12 августа.

Это практически совпало с консенсус-прогнозом по этому показателю (179 млрд рублей).

Себестоимость продаж "АЛРОСА" выросла на 14% г/г, составив 114,1 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за полугодие упала на 34%, до 36,63 млрд рублей.

Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня снизилась на 32% к данным годичной давности, составив 57,4 млрд рублей.

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АЛРОСА
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