Чистая прибыль "АЛРОСА" в 2022 году составила 82,93 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "АЛРОСА" по итогам 2022 года составила 82,933 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к собранию акционеров компании.

Акционерам предложено проголосовать за невыплату дивидендов по результатам прошлого года. Аргументируя невыплату, наблюдательный совет компании ранее обращал внимание на внешние факторы неопределенности и необходимость повышения устойчивости компании.

Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за 2021 год не публиковалась. Чистая прибыль по РСБУ за 2020 год составляла 12,263 млрд рублей. Именно эта цифра публиковалась в аналогичных материалах для акционеров к годовому собранию по итогам 2020 года.

Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО за 2021 год составляла 91,3 млрд рублей, что было в 2,8 раза выше показателя 2020 года (32,2 млрд рублей), когда на результатах сказался резкий спад спроса на алмазы из-за пандемии.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ не учитывает показатели "дочек", крупнейшие из которых "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".

Оценка финансового положения и возможности дивидендов

Финансовое положение "АЛРОСА" по итогам 2022 года выглядит достаточно уверенным, с учетом роста производства и повышения индекса цен на алмазы в долларовом выражении примерно на 20%, что позволило частично компенсировать падение продаж к 2021 г., когда было значительное высвобождение запасов, считает Борис Синицын из "Ренессанс Капитала".

Он оценивает показатель чистой прибыли "АЛРОСА" по МСФО за 2022 год без учета возможных неденежных списаний в 100 млрд рублей (на 9,5% выше уровня годичной давности).

Между тем, ключевым фактором с точки зрения возможности промежуточных дивидендов за первую половину 2023 года является не финансовое положение компании, а особый санкционный режим. "АЛРОСА" – единственная компания, занимающая 30% мирового рынка в своей продукции и находящаяся в SDN list, напомнил Синицын.

Размер чистой прибыли "АЛРОСА" по РСБУ примерно совпадает с ожиданиями "Синары", которая оценивала этот показатель примерно в $1 млрд по итогам прошлого года.

Тем не менее вероятность промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года невысока, считает Дмитрий Смолин из "Синары", скорее всего, "АЛРОСА" рассмотрит их по итогам этого года. Эта вероятность зависит в первую очередь не от финансового положения, а от риска санкций ЕС (Бельгия является крупнейшим покупателем российских алмазов после Индии).

Скорее хорошие финансовые показатели повышают риск того, что государство вновь может прибегнуть к одноразовой выплате НДПИ, считает он. "Механизм распределения этого НДПИ между федеральным и региональным бюджетом отработан", - напомнил Смолин.

Сергей Иванов, покинувший пост главы "АЛРОСА" в середине мая, говорил в то же время, что новое повышение НДПИ для компании не обсуждается. Windfall tax для "АЛРОСА" оценивается в несколько миллиардов рублей, что не окажет сильного влияния на финансовые результаты, компания выплатит их досрочно, пояснял Иванов.

"АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, а также за первое полугодие 2022 года. Дивиденды за первое полугодие 2021 года составляли 64,7 млрд рублей, что превышало 70% годовой чистой прибыли. Акционеры получили тогда 8 рублей 79 копеек на акцию (дивдоходность к моменту объявления – около 6,5%).

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Если FCF компании превышает показатель чистой прибыли из бухотчетности, для выплаты может быть использована нераспределенная прибыль прошлых лет.

В сентябре прошлого года, отвечая на вопрос о возможности дивидендов, Сергей Иванов заявлял, что состояние "АЛРОСА" стабильное, но выплата дивидендов во многом зависит от скорости адаптации компании к санкциям и состояния спроса на ювелирные изделия в 2023 году. Давления акционеров в этом вопросе компания не испытывает, говорил Иванов.

Спрос на алмазы в мае-июне этого года снизился, насколько можно судить по сообщениям компаний De Beers и Petra Diamonds, а также информации о затянувшихся каникулах на индийских гранильных предприятиях, вызванных в том числе нехваткой алмазного сырья из России на фоне санкций США в отношении "АЛРОСА". Продажи De Beers в мае оказались на 20% ниже уровня годичной давности, так как отрасль вступила в сезонный период падения активности, а также ощущает влияние макроэкономической неопределенности и более медленных, по сравнению с ожидаемыми, темпов восстановления потребительского спроса в Китае, говорил глава компании Эл Кук.

Наблюдательный совет

В новый состав наблюдательного совета "АЛРОСА" номинирован как новый руководитель компании Павел Маринычев, так и экс-гендиректор Сергей Иванов, которому, по его собственным словам, поступила просьба остаться в набсовете компании.

Помимо них, в совет выдвинуты: глава совета, министр финансов РФ Антон Силуанов, его заместитель Алексей Моисеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, бывший первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко, глава "Россетей" Андрей Рюмин, председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель гендиректора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец.

От Якутии в совет номинированы: глава республики Айсен Николаев, министр имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов, замглавы Алмазэргиэнбанка Евгения Григорьева, гендиректор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)" Сергей Местников, генеральный директор АО "Венчурная компания "Якутия" Василий Ефимов и замглавы администрации Нюрбы Николай Бурнашев.