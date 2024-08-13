BuzzFeed сократила квартальный убыток и выручку

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американская новостная интернет-компания BuzzFeed Inc. резко снизила чистый убыток во втором квартале благодаря сокращению расходов, однако зафиксировала падение выручки почти на четверть.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $7,5 млн, или 18 центов в расчете на акцию, против убытка в $27,8 млн, или 63 центов на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась на 24%, до $46,9 млн. В том числе доходы от рекламы понизились на 19%, до $23,8 млн.

Скорректированная EBITDA составила $2,7 млн, тогда как годом ранее показатель был отрицательным и составлял $2,2 млн.

BuzzFeed в третьем квартале планирует получить выручку в диапазоне $58-63 млн, скорректированную EBITDA - $6-11 млн.

Котировки акций BuzzFeed на дополнительных торгах в понедельник подскочили на 19,6% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании с начала года взлетела в 2,2 раза.