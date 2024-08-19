Суммарная стоимость выпусков ЦФА во II квартале выросла в 3,3 раза, до 147,4 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, на конец II квартала 2024 года выросло на 86 единиц, до 375 выпусков, их суммарная стоимость увеличилась в 3,3 раза - до 147,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Стоимость сделок, заключенных в информационных системах, во II квартале выросла почти в 5 раз - до 125,9 млрд рублей (с 26,3 млрд рублей в I квартале), большая часть сделок пришлась на приобретение при выпуске актива. Стоимость сделок по продаже активов во II кв. выросла на 64 млн рублей - до 244 млн рублей.

Количество активных пользователей информсистем по выпуску ЦФА во II квартале снизилось на 1,8% - до 28,9 тысячи (с 29,5 тысяч на конец марта) за счет снижения активных пользователей-физлиц. При этом количество активных пользователей-юрлиц во II кв. выросло в 2 раза - до 87.

Количество зарегистрированных пользователей информсистем на конец II квартала выросло на 34,8% - до 196 тысяч (со 145,4 тысячи на конец марта), большую часть из них составили физические лица. Число зарегистрированных пользователей-юрлиц во II квартале выросло на 90 - до 326 юрлиц.

Число обладателей ЦФА и иных прав во II квартале выросло на 14,2% - до 89 тысяч (со 78 тысяч в I квартале), в основном за счет физлиц. Количество обладателей ЦФА - юрлиц увеличилось на 15 - до 62 юрлиц.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.

Сейчас в реестре операторов информсистем по выпуску ЦФА Банка России содержится 11 платформ: Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Т-Банка (ранее Тинькофф банка), Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба"(дочерняя компания "МТС").