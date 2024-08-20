Поиск

Таганрог вслед за Ростовом-на-Дону задумался о введении туристического налога

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области власти Таганрога решили рассмотреть вопрос о введении туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает сайт администрации города.

Налоговая ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за 1 сутки, но не менее 100 рублей. Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.

19 августа прошла первая рабочая встреча с представителями гостиничного бизнеса, Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства области и администрации города с обсуждением возможности ввести такой налог. Участники встречи обсудили изменения в законодательстве и предложения отельеров по введению туристического налога.

"Первый заместитель главы администрации города Светлана Камбулова предложила участникам встречи провести оценку деятельности в случае введения данного налога и проинформировать администрацию города о возможной нагрузке на хозяйствующие субъекты", - говорится в сообщении.

Горадминистрация также намерена собрать предложения от бизнес-сообщества по дифференциации налоговых ставок с учетом сезонности и категории средства размещения, льготным категориям граждан, которые дополнительно могут устанавливать муниципалитеты в соответствии с Налоговым кодексом.

Следующая рабочая встреча с отельерами запланирована на конец августа 2024 года.

Вопрос о введении туристического налога рассматривается и в Ростове-на-Дону. Окончательное решение будет принято депутатами Гордумы по итогам публичных слушаний.

Таганрог Светлана Камбулова Ростовская область Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });