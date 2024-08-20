Таганрог вслед за Ростовом-на-Дону задумался о введении туристического налога

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области власти Таганрога решили рассмотреть вопрос о введении туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает сайт администрации города.

Налоговая ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за 1 сутки, но не менее 100 рублей. Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.

19 августа прошла первая рабочая встреча с представителями гостиничного бизнеса, Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства области и администрации города с обсуждением возможности ввести такой налог. Участники встречи обсудили изменения в законодательстве и предложения отельеров по введению туристического налога.

"Первый заместитель главы администрации города Светлана Камбулова предложила участникам встречи провести оценку деятельности в случае введения данного налога и проинформировать администрацию города о возможной нагрузке на хозяйствующие субъекты", - говорится в сообщении.

Горадминистрация также намерена собрать предложения от бизнес-сообщества по дифференциации налоговых ставок с учетом сезонности и категории средства размещения, льготным категориям граждан, которые дополнительно могут устанавливать муниципалитеты в соответствии с Налоговым кодексом.

Следующая рабочая встреча с отельерами запланирована на конец августа 2024 года.

Вопрос о введении туристического налога рассматривается и в Ростове-на-Дону. Окончательное решение будет принято депутатами Гордумы по итогам публичных слушаний.