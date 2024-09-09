В Минфине заявили о достижении баланса между раскрытием информации и ограничениями

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Баланс в раскрытии информации эмитентами о своей деятельности и ограничениями контрсанкционного характера в целом найден, считает замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мне кажется, мы баланс более-менее нащупали. Конечно, до сих пор многие эмитенты считают, что баланс не найден (и нужны дополнительные ограничения - ИФ), а некоторые инвесторы нам говорят, что нам надо еще больше информации", - сказал он журналистам на полях официального визита премьер-министра Михаила Мишустина в Узбекистан.

Чебесков повторил тезис о том, что баланс в раскрытии, с одной стороны, должен защищать их от излишних санкционных рисков, а с другой - предоставлять инвесторам информацию, без которой рынок капитала просто не будет функционировать нормально. По его мнению, этот баланс уже в целом обеспечен "актами правительства, которые были приняты, какими-то выборочными решениями".

В июле 2023 года правительство своим постановлением № 1102 отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Эмитентам ценных бумаг пришлось вернуться к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, но у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако за прошедший год с момента издания этого постановления часть компаний смогли полностью или частично вновь вернуть себе возможность закрывать свои данные. Несколькими президентскими указами 113 организаций получили право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности.

В начале сентября 2024 года правительство утвердило перечень компаний с госучастием, которым рекомендовано с 2025 года составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев.

Чебесков подтвердил, что речь в нем идет только о составлении, а не публикации отчетности, хотя для рынка капитала важно именно само ее раскрытие.

"Что в документе написано, так оно и есть. То есть естественно, мы там что-то дополнительного не предполагаем, помимо того, что написано в документе", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос, предполагает ли распоряжение и обязательную публикацию составляемой промежуточной отчетности.

Одновременно он подчеркнул, что подход Минфина всегда заключался в том, чтобы отчетность раскрывалась. "Важно само раскрытие информации, бухгалтерской отчетности, для того, чтобы инвесторы и аналитики могли оценить инвестиции. Без открытого потока информации просто рынки капитала не могут существовать", - сказал он.