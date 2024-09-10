Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти на 100 тысяч б/с

Государства ОПЕК+ из числа ОПЕК (по соглашению снижают производство только 9 стран ОПЕК) в августе нарастили добычу на 9 тысяч б/с - до 21,48 млн б/с - и превышали плановые обязательства на 336 тысяч б/с. Так, Ирак превысил свои обязательства почти на 320 тысяч б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в августе снизили добычу на 107 тысяч б/с - до 14,068 млн б/с. Она была ниже разрешенного уровня на 260 тысяч б/с за счет Мексики, Азербайджана, Судана и Южного Судана. Казахстан снизил добычу на 115 тысяч б/с, но на 30 тысяч б/с превысил разрешенный уровень. Россия снизила производство на 30 тысяч б/с и на 80 тысяч б/с превышала разрешенный уровень.

Помимо официальных квот альянса действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года. Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до декабря 2024 года, и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Три страны - Ирак, Казахстан и Россия - в первом полугодии 2024 года превысили заявленные объемы добычи и должны их постепенно компенсировать до сентября 2025 года. Однако в августе Ирак и Казахстан представили новые графики с учетом невыполненных обещаний в июле - Ирак превысил обязательства за 7 месяцев на 1,44 млн б/с, Казахстан - на 700 тысяч б/с. По итогам последнего заседания восьми стран ОПЕК+ в начале сентября было констатировано, что Ирак и Казахстан компенсируют и объемы, превышенные в августе. Таким образом, речь может пойти о необходимости этим странам дополнительно компенсировать, то есть сократить добычу нефти до сентября 2025 года еще на 350 тысяч б/с.