Поиск

Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти на 100 тысяч б/с

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК (группа из 12 стран) в августе снизила добычу нефти по сравнению с июлем на 197 тысяч б/с - до 26,6 млн б/с, говорится в отчете коалиции. Добыча выросла в основном в Нигерии, Конго и Венесуэле, но снизилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии.

Государства ОПЕК+ из числа ОПЕК (по соглашению снижают производство только 9 стран ОПЕК) в августе нарастили добычу на 9 тысяч б/с - до 21,48 млн б/с - и превышали плановые обязательства на 336 тысяч б/с. Так, Ирак превысил свои обязательства почти на 320 тысяч б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в августе снизили добычу на 107 тысяч б/с - до 14,068 млн б/с. Она была ниже разрешенного уровня на 260 тысяч б/с за счет Мексики, Азербайджана, Судана и Южного Судана. Казахстан снизил добычу на 115 тысяч б/с, но на 30 тысяч б/с превысил разрешенный уровень. Россия снизила производство на 30 тысяч б/с и на 80 тысяч б/с превышала разрешенный уровень.

Помимо официальных квот альянса действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года. Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до декабря 2024 года, и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Три страны - Ирак, Казахстан и Россия - в первом полугодии 2024 года превысили заявленные объемы добычи и должны их постепенно компенсировать до сентября 2025 года. Однако в августе Ирак и Казахстан представили новые графики с учетом невыполненных обещаний в июле - Ирак превысил обязательства за 7 месяцев на 1,44 млн б/с, Казахстан - на 700 тысяч б/с. По итогам последнего заседания восьми стран ОПЕК+ в начале сентября было констатировано, что Ирак и Казахстан компенсируют и объемы, превышенные в августе. Таким образом, речь может пойти о необходимости этим странам дополнительно компенсировать, то есть сократить добычу нефти до сентября 2025 года еще на 350 тысяч б/с.

Страна Факт добыча июль 2024 Факт. Добыча август 2024 Изменение авг/июль Разрешенная добыча, август 2024г Отклонение от разрешенного уровня
Алжир 908 909 1 908 1
Конго 252 266 14 277 -11
Экваториальная Гвинея 57 58 1 70,0 -12
Габон 211 217 6 177 40
Ирак 4278 4228 -50 3910 318
Кувейт 2414 2414 0 2413 1
Нигерия 1391 1448 57 1500 -52
Саудовская Аравия 9008 8983 -25 8978 5
ОАЭ 2953 2958 5 2912 46
ОПЕК-9 21472 21481 9 21145 336
Азербайджан 488 489 1 551 -62
Бахрейн 171 182 11 196 -14
Бруней 80 83 3 83 0
Казахстан 1565 1450 -115 1419 31
Малайзия 351 342 -9 401 -59
Мексика 1590 1608 18 1753 -145
Оман 765 770 5 759 11
Россия 9089 9059 -30 8978 81
Судан 25 26 1 64 -38
Южный Судан 53 59 6 124 -65
не-ОПЕК 14175 14068 -107 14328 -260
ОПЕК+ 35647 35549 -98 35473 76
Иран 3273 3277 4
Ливия 1175 956 -219
Венесуэла 863 874 11
ОПЕК (12 стран) 26784 26588 -196
ОПЕК+ (весь) 40959 40656 -303

Ирак Казахстан ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

РФ расширила перечень параллельного импорта запчастями для KIA и Hyundai

РФ расширила перечень параллельного импорта запчастями для KIA и Hyundai

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });