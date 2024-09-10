Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти на 100 тысяч б/с
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК (группа из 12 стран) в августе снизила добычу нефти по сравнению с июлем на 197 тысяч б/с - до 26,6 млн б/с, говорится в отчете коалиции. Добыча выросла в основном в Нигерии, Конго и Венесуэле, но снизилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии.
Государства ОПЕК+ из числа ОПЕК (по соглашению снижают производство только 9 стран ОПЕК) в августе нарастили добычу на 9 тысяч б/с - до 21,48 млн б/с - и превышали плановые обязательства на 336 тысяч б/с. Так, Ирак превысил свои обязательства почти на 320 тысяч б/с.
Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в августе снизили добычу на 107 тысяч б/с - до 14,068 млн б/с. Она была ниже разрешенного уровня на 260 тысяч б/с за счет Мексики, Азербайджана, Судана и Южного Судана. Казахстан снизил добычу на 115 тысяч б/с, но на 30 тысяч б/с превысил разрешенный уровень. Россия снизила производство на 30 тысяч б/с и на 80 тысяч б/с превышала разрешенный уровень.
Помимо официальных квот альянса действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года. Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до декабря 2024 года, и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.
Три страны - Ирак, Казахстан и Россия - в первом полугодии 2024 года превысили заявленные объемы добычи и должны их постепенно компенсировать до сентября 2025 года. Однако в августе Ирак и Казахстан представили новые графики с учетом невыполненных обещаний в июле - Ирак превысил обязательства за 7 месяцев на 1,44 млн б/с, Казахстан - на 700 тысяч б/с. По итогам последнего заседания восьми стран ОПЕК+ в начале сентября было констатировано, что Ирак и Казахстан компенсируют и объемы, превышенные в августе. Таким образом, речь может пойти о необходимости этим странам дополнительно компенсировать, то есть сократить добычу нефти до сентября 2025 года еще на 350 тысяч б/с.
|Страна
|Факт добыча июль 2024
|Факт. Добыча август 2024
|Изменение авг/июль
|Разрешенная добыча, август 2024г
|Отклонение от разрешенного уровня
|Алжир
|908
|909
|1
|908
|1
|Конго
|252
|266
|14
|277
|-11
|Экваториальная Гвинея
|57
|58
|1
|70,0
|-12
|Габон
|211
|217
|6
|177
|40
|Ирак
|4278
|4228
|-50
|3910
|318
|Кувейт
|2414
|2414
|0
|2413
|1
|Нигерия
|1391
|1448
|57
|1500
|-52
|Саудовская Аравия
|9008
|8983
|-25
|8978
|5
|ОАЭ
|2953
|2958
|5
|2912
|46
|ОПЕК-9
|21472
|21481
|9
|21145
|336
|Азербайджан
|488
|489
|1
|551
|-62
|Бахрейн
|171
|182
|11
|196
|-14
|Бруней
|80
|83
|3
|83
|0
|Казахстан
|1565
|1450
|-115
|1419
|31
|Малайзия
|351
|342
|-9
|401
|-59
|Мексика
|1590
|1608
|18
|1753
|-145
|Оман
|765
|770
|5
|759
|11
|Россия
|9089
|9059
|-30
|8978
|81
|Судан
|25
|26
|1
|64
|-38
|Южный Судан
|53
|59
|6
|124
|-65
|не-ОПЕК
|14175
|14068
|-107
|14328
|-260
|ОПЕК+
|35647
|35549
|-98
|35473
|76
|Иран
|3273
|3277
|4
|Ливия
|1175
|956
|-219
|Венесуэла
|863
|874
|11
|ОПЕК (12 стран)
|26784
|26588
|-196
|ОПЕК+ (весь)
|40959
|40656
|-303