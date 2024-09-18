МВФ решил отложить консультации с РФ в рамках IV статьи своего устава

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) решил отложить проведение консультаций с РФ в рамках IV статьи устава фонда (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны), которые был намерен возобновить 16 сентября после более чем двухлетней паузы.

Такое решение было принято, чтобы собрать необходимые данные и провести анализ для более тщательных консультаций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя фонда.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтверждала планы регулятора участвовать в консультациях с МВФ в рамках IV статьи. "Мы собираемся проводить такие консультации. Это, если не сказать рутинная, постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - поясняла она.

При этом ряд стран Евросоюза были намерены оспорить решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации с российскими экономическими властями. Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран.

МВФ объяснял решение возобновить обсуждение с властями РФ экономической и финансовой информации тем, что регулярная оценка в рамках IV статьи является не опцией, а взаимным обязательством фонда и входящих в него стран, и проводится в интересах всех членов международной организации. Экономическая ситуация в регионе на данный момент достаточно стабильна, чтобы возобновить консультации, счел МВФ.

Дискуссии в режиме онлайн планировалось начать 16 сентября, а визит сотрудников фонда в Россию для очных консультаций намечался на 1 октября.

В преддверии возобновления консультаций Россия впервые поменяла своего представителя в МВФ: на должность исполнительного директора от РФ вместо дуайена совета фонда Алексея Можина была выдвинута Ксения Юдаева, в прошлом первый зампред Центробанка.