Росстат назвал сливочное масло лидером по подорожанию среди молочной продукции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - С 10 по 16 сентября в России продолжила дорожать молочная продукция, наиболее значительно подорожало сливочное масло, сообщил Росстат.

Цены на масло за неделю выросли на 1,1% (на 1% неделей ранее). Сметана подорожала на 0,9% (1,1%), пастеризованное молоко - также на 0,9% (1%), стерилизованное молоко - на 0,7% (0,8%), творог - на 0,8% (0,7%), сыры - на 0,1 (0,4%).

Росстат также сообщил, что снижение цен на яйца ускорилось до 0,2% с 0,02% неделей ранее. С начала года цены на яйца снизились 19,7%.

Цены на свинину за неделю выросли на 0,6%, мороженую рыбу и пшеничный хлеб - на 0,4%, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб и пшено - на 0,3%, говядину, овощные консервы для детского питания, печенье и рис - на 0,2%, баранину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, вермишель - на 0,1%.

Цены на сахар снизились на 1%, мясо кур - на 0,3%, водку - на 0,1%.