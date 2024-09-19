US Steel ожидает закрытия сделки с Nippon Steel до конца 2024 года

Регулятор США недавно продлил проверку этой сделки на 90 дней

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская United States Steel Corp. дала сильный прогноз финансовых показателей на третий квартал и заявила, что по-прежнему уверена в получении необходимых одобрений для своей продажи японской Nippon Steel. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года, сообщила пресс-служба US Steel.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре 2023 года. Однако против сделки выступают как действующий президент США Джо Байден, так и оба кандидата на этот пост на следующих выборах - Дональд Трамп и Камала Харрис. Такого же мнения придерживается профсоюз United Steelworkers.

US Steel ожидает в третьем квартале получить скорректированную прибыль в диапазоне 44-48 центов в расчете на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют 36 центов.

US Steel также сообщила, что планирует в четвертом квартале 2024 года запустить Big River 2 (BR2) - технологически продвинутый завод по производству плоского проката в штате Арканзас.

Котировки акций US Steel растут более чем на 2% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала 2024 года упала почти на 23% (до $8,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 20%.