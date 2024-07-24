Китай в I полугодии резко нарастил импорт пшеницы из РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года существенно увеличил импорт пшеницы из РФ. В то же время закупки кукурузы резко сократились.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, пшеницы за этот период ввезено на $38,9 млн против $4,6 млн годом ранее. В то же время импорт кукурузы упал до $19,9 млн с $54,3 млн.

Выросли и закупки крупяных культур. Так, импорт гречихи и проса увеличился более чем в два раза, до $43,6 млн с $20,8 млн в январе-июне 2023 года, овса - до $28,6 млн с $13,7 млн соответственно.

Вместе с тем Китай снизил импорт российской сои до $196,9 млн с $346,1 млн в первом полугодии прошлого года. Сократились и закупки рапса – до $68,6 млн с $85,98 млн соответственно.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладает озимая пшеница. РФ добивается разрешения на ее поставки на китайский рынок.

В декабре 2023 года специалисты РФ и Китая провели в Пекине переговоры с представителями департамента карантина животных и растений ГТУ КНР (GACC) и Бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания. На них российская сторона представила подробные материалы об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания пшеницы на территории России, организованного вместе с ведущими научными организациями.

Как заявлял в июне в интервью "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, работа по разрешению поставок озимой пшеницы идет достаточно напряженная. "Только в июне с китайскими коллегами было проведено несколько переговоров, в том числе в рамках очередного заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветнадзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов", - сказал он.

По его словам, представители КНР запросили дополнительную информацию, она готовится.

Как отметил Данкверт, Китай "крайне дозированно и только после тщательного анализа фитосанитарных рисков допускает на свой рынок новые виды сельхозпродукции".

РФ также рассчитывает на разрешение поставок рапса из всех регионов. Пока такая возможность есть только у регионов Сибири и Дальнего Востока.