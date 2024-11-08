Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Требования к минимальному размеру активов небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) могут увеличить вдвое, следует из законопроекта о введении института НППУ, подготовленного ко второму чтению; "Интерфакс" ознакомился с документом.

Законопроект № 673197-8 в июле в палату внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В сентябре законопроект был принят в первом чтении.

Ожидается, что поправки в законодательство позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. По мнению ЦБ, появление института НППУ приведет к развитию конкуренции на платежном рынке и сократит стоимость платежей для граждан.

Активы и операции по спецсчетам

Согласно проектируемым изменениям в закон, Банк России будет вести реестр небанковских поставщиков платежных услуг. Предполагается создание трех типов НППУ. Первый тип сможет заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, ранее предполагалось, что их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Теперь они должны будут составлять не менее 10 млн руб.

Поставщики второго типа смогут оказывать услуги по переводу денежных средств в части агрегирования переводов. Ранее их чистые активы должны были быть не менее 10 млн рублей. Согласно обновленному проекту закона, активы таких НППУ должны составлять не менее 20 млн рублей.

Требования к размеру активов НППУ третьего типа, которые смогут предоставлять услуги по переводу денежных средств в качестве оператора электронных денежных средств, оставлены без изменений - на уровне не менее 50 млн рублей.

Также вдвое, с 5% до 10% от минимального размера активов, увеличен размер штрафа, который Банк России сможет взимать с новых платежных игроков за нарушение проектируемого закона.

Поставщики, которые будут заниматься переводом денежных средств, должны открыть в Банке России специальный счет, по которому будут разрешены только несколько видов операций. Ко второму чтению законопроекта этот перечень был расширен операциями по зачислению и списанию средств за товары (работы, услуги), результаты интеллектуальной деятельности, реализуемые небанковским поставщиком платежных услуг в рамках деятельности, совмещаемой с оказанием услуг по переводу денежных средств. Также перечень расширен операциями по списанию и зачислению денежных средств в рамках платежной системы (эта возможность теперь также предусмотрена и для спецсчетов НППУ третьего типа).

Усиление ответственности

Согласно тексту доработанного законопроекта, небанковские поставщики платежных услуг будут нести ответственность перед юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным с ними договорам о приеме электронных средств платежа и (или) об агрегировании переводов денежных средств.

Также НППУ в качестве оператора электронных денежных средств будут нести ответственность перед клиентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжений о переводах электронных денежных средств.

Первоначальная версия законопроекта предполагала, что ответственность перед плательщиками за ненадлежащее осуществление перевода денежных средств при его инициировании НППУ будут нести кредитные организации. Ассоциация банков России и Минэкономразвития отмечали, что такая ситуация привела бы к тому, что на банки ложилась бы ответственность за ошибки НППУ.

Также законопроектом предполагается, что банковский платежный агент будет нести ответственность перед привлекшим его оператором по переведу денежных средств за неисполнение обязательств по договорам о приеме электронных средств платежа и (или) об агрегировании переводов денежных средств, заключенным с юрлицами и ИП.

Особенности взыскания электронных денежных средств

Связанный с проектом о введении института НППУ законопроект № 673262-8, также доработанный ко второму чтению, устанавливает особенности обращения взыскания на электронные денежные средства должника. Так, электронные деньги взыскиваются при отсутствии или недостаточности у должника средств на счетах и вкладах в банках или других кредитных организациях.

Взыскание на электронные денежные средства обращается в рамках исполнительного производства и осуществляется оператором электронных денежных средств путем перевода средств на депозитный счет службы судебных приставов на основании постановления и без представления оператору расчетных документов.

Если электронных денежных средств должника недостаточно для исполнения постановления судебного пристава, то оператор перечисляет имеющийся остаток. О перечислениях операторы должны будут незамедлительно информировать приставов. Порядок взаимодействия будет определяться ЦБ и Федеральной службой судебных приставов.

Ожидается, что в случае принятия законы вступят в силу 1 октября 2025 года. Ранее предполагалось, что это произойдет спустя 6 месяцев после их опубликования.