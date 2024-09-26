Поиск

ЦБ предложил ограничить возможность делегирования идентификации клиентов платежным агентам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предложил ограничить возможность передавать банковским платежным агентам идентификацию клиентов, но они по-прежнему смогут проводить расчеты. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций, в том числе проводят упрощенную идентификацию клиентов.

ЭкономикаБанк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операцийБанк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операцийЧитать подробнее

"Предложили ограничить возможность делегирования проведения идентификации банковским платежным агентам", - сказал Шабля на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Сама жизнь показала неудовлетворительное отношение, формальное отношение банковских платежных агентов к проведению идентификации, поэтому мы их решили из этой сферы исключить. Но не исключить проведение расчетов через них. Это важно, иногда путают", - добавил он.

Кроме того, ЦБ стремится к сокращению срока выявления дропа (лица, за вознаграждение передающего свои банковские данные для проведения теневых схем) с момента его появления в кредитной организации, блокирования операций, вплоть до онлайн-режима.

Банк России в мае рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконного использования такими организациями персональных данных граждан и открытия на них электронных кошельков без их ведома. Открытые без ведома граждан средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, сообщал регулятор.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $71,81 за баррель

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

"Мосбиржа" запустила торги первым биржевым фондом акций с регулярными выплатами дохода

Brent подешевела до $72,94 за баррель

Сбер, Альфа-банк и Т-Банк создадут консорциум для развития единого QR-кода

Сбер, Альфа-банк и Т-Банк создадут консорциум для развития единого QR-кода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });