ЦБ предложил ограничить возможность делегирования идентификации клиентов платежным агентам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предложил ограничить возможность передавать банковским платежным агентам идентификацию клиентов, но они по-прежнему смогут проводить расчеты. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций, в том числе проводят упрощенную идентификацию клиентов.

"Предложили ограничить возможность делегирования проведения идентификации банковским платежным агентам", - сказал Шабля на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Сама жизнь показала неудовлетворительное отношение, формальное отношение банковских платежных агентов к проведению идентификации, поэтому мы их решили из этой сферы исключить. Но не исключить проведение расчетов через них. Это важно, иногда путают", - добавил он.

Кроме того, ЦБ стремится к сокращению срока выявления дропа (лица, за вознаграждение передающего свои банковские данные для проведения теневых схем) с момента его появления в кредитной организации, блокирования операций, вплоть до онлайн-режима.

Банк России в мае рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконного использования такими организациями персональных данных граждан и открытия на них электронных кошельков без их ведома. Открытые без ведома граждан средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, сообщал регулятор.