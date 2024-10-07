Объем SPO ТГК-14 составил 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) ПАО "ТГК-14" составил 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, сообщила компания.

Ранее free float компании составлял 9%. Таким образом, после SPO в свободном обращении находится 19,86% акций генкомпании.

Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию.

"Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14", - прокомментировал размещение председатель совета директоров ТГК-14 и АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО "ТГК-14") Константин Люльчев.

Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. "Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании", - сообщает компания.

Акционер и аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO (за исключением действий в рамках предложения).

ТГК-14 объявила о проведении SPO на "Московской бирже" 23 сентября. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании. Доля ДУК в капитале до SPO составляла 85,5%. Организатор SPO - ИФК "Солид".

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18% - до 16,9 млрд рублей, EBITDA - на 55% (до 3 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза - до 1,6 млрд рублей.