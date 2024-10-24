Россия не претендует на президентство в Новом банке развития

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия предложила продлить мандат Бразилии в руководстве Нового банка развития, который истекает в 2025 году, сохранив пост его президента за Дилмой Русеф, сообщил на пресс-конференции в Казани президент РФ Владимир Путин.

"Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка госпожи Русеф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в двадцатке, в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сообщил он.

"Ну и не буду скрывать, исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России (на фоне санкций - ИФ), и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал он.

При создании банка страны - участницы договорились о том, что президент банка чередуется на ротационной основе каждые пять лет. Первым президентом был представитель Индии Кундамар Камат, затем президентство перешло к Бразилии. С июля 2025 года должен был наступить черед России.

Дилма Русеф возглавила банк в марте 2023 года, сменив на этом посту предыдущего представителя Бразилии Маркуса Троихо, чьи полномочия Бразилия решила прекратить досрочно.