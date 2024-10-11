Мажоритарий ТГК-14 направил средства от SPO на погашение долга перед генкомпанией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО "ТГК-14") направило часть полученных в результате SPO средств на погашение долга перед ТГК-14, чтобы инвестировать их в приоритетные проекты, говорится в сообщении генкомпании.

"ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии, где в рамках федеральных программ проводит поэтапную модернизацию энергетической инфраструктуры. Средства, привлеченные в ходе SPO, будут направлены на оплату поставщикам основного технологического оборудования: АО "Уральский турбинный завод", НПО "ЭЛСИБ", ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2", - сообщает компания.

Как и было запланировано при объявлении о проведении SPO, на погашение долга было направлено 65% от суммы сделки (от 1,5 млрд рублей) за вычетом расходов на организацию публичного предложения и налогов.

Как сообщалось, ТГК-14 в конце сентября - начале октября провела SPO на Московской бирже. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании, однако реализовала только 10,86%. Объем SPO составил 1,5 млрд рублей при цене 0,01 рубля за акцию.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

После SPO 74,62% ТГК-14 принадлежит ДУК, free float - 19,86% (до SPO - 9%). Владельца оставшихся 5,52% акций ТГК-14 не указывает.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".