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Мажоритарий ТГК-14 после SPO снизил долю в компании до 74,6%

До этого ДУК принадлежало 85,48% акций ТГК-14

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО "ТГК-14") по итогам вторичного размещения акций (SPO) ТГК-14 снизило долю в ней до 74,62%, cообщила генкомпания.

До SPO ДУК принадлежало 85,48% акций.

Теперь структура акционеров генкомпании выглядит следующим образом: 74,62% принадлежит ДУК, free float - 19,86% (до SPO - 9%). Владельца оставшихся 5,52% акций ТГК-14 не указывает.

ТГК-14 объявила о проведении SPO на "Московской бирже" 23 сентября. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании, однако продала только 10,86%. Объем SPO составил 1,5 млрд рублей при цене 0,01 рубля за акцию.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал.ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ДУК ТГК-14 Московская биржа Константин Люльчев Виктор Мясник
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