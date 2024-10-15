Регионы могут получить еще 37,5 млрд рублей за три года на стимулирование рождаемости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российские регионы с низким уровнем рождаемости получат дополнительное финансирование на региональные программы по повышению показателя, на это планируется выделить из бюджета 12,5 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2027 год, сообщил в Госдуме министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"И сегодня мы вместе с субъектами РФ формируем так называемое "демографическое меню", составляем конкретный план пошаговой реализации для каждого субъекта и работаем над дополнением этих региональных программ", - сказал министр.

Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина 41 регион, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже, чем в среднем по стране, начнет получать дополнительную финансовую помощь на региональные программы по повышению рождаемости.

Ранее президент поручил направить 75 млрд рублей до 2030 года на региональные программы по поддержке рождаемости в таких субъектах.